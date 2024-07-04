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الخميس، 04-07-2024 01:26 م

إنتر ميامي يحقق انتصاره الرابع دون ميسي

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الوكيل الاخباري- حقق إنتر ميامي انتصاره الرابع توالياً دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، المشارك في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

وفاز إنتر ميامي خارج قواعده فجر اليوم على شارلوت بهدفين لواحد.

تقدم الضيوف بهدف أول من خلال روبرت تايلور (ق30) من تمريرة قدمها له الإسباني المخضرم جوردي ألبا، وبعدها نجح شارلوت في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق بواسطة باتريك أجيمانج.

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وفي الشوط الثاني خطف إنتر ميامي هدف الفوز قبل نهاية المباراة بأربع دقائق عبر الأمريكي من أصول أرجنتينية، بنيامين كريماشي، من عرضية متقنة من قبل جوليان جريسيل، بعدما كانت الأمور تسير نحو تعادل الفريق الذي يقوده المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو.


 




 

 


 

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