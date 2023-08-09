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الأربعاء، 09-08-2023 03:31 م

إنتر ميامي يطرد حارسه بسبب ميسي

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الوكيل الإخباري - قررت إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي فسخ عقد حارس مرمى الفريق، الهولندي نيك مارسمان بعد تصريحات سابقة شكك فيها بقدرة النادي على التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفقا لموقع sport bible البريطاني فإن النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام وهو الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي الواقع في مدينة فلوريدا الأمريكية قرر إلغاء عقد مارسمان.

وأكد الموقع ذاته أن لوائح الدوري الأمريكي للمحترفين تمنح كل فريق الحق في فسخ عقد لاعب واحد من صفوفه، وهو الأمر الذي استغله إنتر ميامي في ملف مارسمان الذي أصبح الآن لاعبا مجانيا.
 
وقال النادي الأمريكي في بيان رسمي: "يعلن إنتر ميامي أنه مارس حقه في إلغاء عقد حارس المرمى نيك مارسمان".

وشكك مارسمان في يونيو الماضي بقدرة إنتر ميامي في التعاقد مع ميسي أفضل لاعب في العالم سبع مرات (رقم قياسي).

وقال الحارس الهولندي في مقابلة مع شبكة "ESPN" الأمريكية: "لا أعتقد أن نادينا جاهز لوصول ليونيل ميسي، لدينا الآن ملعب مؤقت ويمكن للناس الدخول إليه لعدم وجود بوابات، فنحن كلاعبين نغادر أرضية الملعب بدون أمن، أرى أن إنتر ميامي غير مستعدين لوصول ميسي".

وتعاقد إنتر ميامي مع مارسمان في صيف عام 2021 قادما من فينورد روتردام ومنذ ذلك الوقت شارك في 30 مباراة فقط اهتزت شباكه فيها 45 مرة، كما حافظ على نظافتها في 8 مباريات فقط.

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