إنتر ميامي يواصل السقوط قبل استقبال ميسي

الوكيل الإخباري - مني نادي إنتر ميامي الذي ينتظر استقبال النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي، بهزيمة سادسة تواليا أمس السبت، أمام نيو إنجلاند (3-1)، ضمن مباريات المنطقة الشرقية في الدوري الأمريكي لكرة القدم (إم إل إس).



وأعلن إنتر ميامي التعاقد مع ميسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأظهر الفريق مستوى متدنيا للغاية في الأداء، وزاد خروج الجناح الفرنسي كورانتان جان، الذي تعرض على ما يبدو لإصابة قوية، الطين بلة.



ولا يبدو إنتر ميامي قادرا على تحسين نتائجه، منذ تعيين الأرجنتيني خافيير موراليس مدربا مؤقتا بعد إقالة الإنجليزي فيل نيفيل، الذي قاد الفريق لمدة موسمين ونصف.



وكان فريق ولاية فلوريدا متأخرا بثلاثة أهداف نظيفة بعد 51 دقيقة من عمر المباراة، ولم تكن ركلة الجزاء في الدقيقة 84 التي ترجمها الفنزويلي جوزيف مارتينيس، كافية لتغيير مسار المواجهة.



ولا يزال الإنتر قابعا في المركز الأخير لترتيب المنطقة الشرقية برصيد 15 نقطة، بينما يحتل نيو إنجلاند المركز الرابع ب30 نقطة.

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