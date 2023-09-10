إنتر ميامي يواصل انتصاراته رغم أول غياب لميسي

الوكيل الإخباري - واصل إنتر ميامي انتصاراته في غياب ليونيل ميسي، وتفوق 3-2 على سبورتنغ كانساس سيتي بفضل ثنائية ليوناردو كامبانا، في دوري المحترفين الأميركي.



وغاب النجم الأرجنتيني و7 لاعبين آخرين عن صفوف ميامي لانشغالهم بالمباريات الدولية، ورغم ذلك حافظ الفريق على سلسلة خالية من الهزيمة في 12 مباراة على التوالي بجميع المسابقات.



والغياب هو الأول لميسي منذ انتقاله إلى الدوري الأميركي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.



وتأخر إنتر ميامي بهدف مبكر لدانييل سالوي في الدقيقة التاسعة، لكن صاحب الضيافة تعافى بهدفين متتاليين من كامبانا.



وأضاف فاكوندو فارياس الهدف الثالث بعد مرور ساعة، وقلص آلان بوليدو الفارق لكانساس سيتي في الدقيقة 78، لكن فريق المدرب تاتا مارتينو صمد ليخرج منتصرا.



ويبقى إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي برصيد 28 نقطة من 26 مباراة، بفارق 6 نقاط عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.



وكان ميسي مشغولا بمباراة لمنتخب الأرجنتين، إذ سجل هدفا من ركلة حرة ليقود بطلة العالم للفوز 1-صفر على الإكوادور في مستهل تصفيات كأس العالم 2026، وسيزور بوليفيا الثلاثاء لمباراة أخرى.

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