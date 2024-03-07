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الخميس، 07-03-2024 03:23 م

إنتر ميلان المنطلق في مهمة جديدة أمام بولونيا

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الوكيل الإخباري - يخوض إنتر ميلان، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، اختبارا جديدا، حينما يحل ضيفا على بولونيا، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما يحتل بولونيا، المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

ويسير بولونيا، بقيادة مديره الفني تياجو موتا لاعب إنتر ميلان السابق، بشكل أكثر من رائع في الموسم الحالي، ويسعى لتحقيق فوز يعزز من مساعيه للتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الأخر، تتجاوز طموحات إنتر ميلان فكرة اللعب على المستوى القاري، حيث يطارد الفريق بقوة اللقب رقم 20 في تاريخه بالدوري الإيطالي، وفض الشراكة مع جاره وغريمه التقليدي ميلان في المركز الثاني لأكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري.

وما يعقد من مهمة بولونيا في مواجهة ضيفه إنتر، هو أن الأخير حقق الفوز في كل مبارياته التسع التي خاضها ببطولة الدوري منذ بداية العام الجاري، كما أن الفريق توج بلقب كأس السوبر على حساب نابولي، وفاز على أتليتكو مدريد الإسباني 1 / 0، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، في انتظار مباراة الإياب الأسبوع المقبل في مدريد.

وفي مواجهة أخرى بنفس الجولة، يتطلع يوفنتوس لتحقيق فوز جديد يضمن له الحفاظ على المركز الثاني، وذلك حينما يواجه ضيفه أتالانتا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ويبدو أن طموح الفوز باللقب بات بعيد المنال، لكن الفريق يسعى للحفاظ على مركز الوصافة وضمان بلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويأمل أتالانتا في الاقتراب مجددا من المركز الرابع، حيث يحتل حاليا المركز السادس برصيد 46 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف بولونيا الرابع، وبفارق نقطة خلف روما صاحب المركز الخامس.

من جانبه، سيحاول ميلان الفوز على ضيفه إمبولي، وانتظار تعثر يوفنتوس أمام أتالانتا، من أجل الصعود للمركز الثاني بالمسابقة.

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 56 نقطة، أي بفارق نقطة واحدة فقط خلف يوفنتوس، ويأتي الفوز على إمبولي في مقدمة أولويات ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، والذي تحاصره الانتقادات رغم تحقيق الفريق لنتائج إيجابية في الفترة الأخيرة.

على الجانب الأخر، ستكون المباراة صعبة على إمبولي، الذي خسر في الجولة الماضية أمام كالياري بهدف نظيف، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي نابولي مع ضيفه تورينو، فيما يحل فروسينوني ضيفا على ساسولو، ويلعب كالياري مع ساليرنيتانا، ويحل مونزا ضيفا على جنوى، ويستضيف فريق ليتشي منافسه هيلاس فيرونا، فيما يحل روما ضيفا على فيرونتينا ويلعب أودينيزي في ضيافة لاتسيو.

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