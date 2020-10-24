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السبت، 24-10-2020 04:31 م

إنتر ميلان بضيافة جنوى في الكالتشيو

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الوكيل الإخباري-  يحل فريق إنتر ميلان ضيفًا ثقيلًا على جنوى في مباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2020-2021، مساء اليوم 24 أكتوبر 2020، على ملعب «مارتسي».

بدأ إنتر ميلان مشواره في الدوري الإيطالي بقوة بفوزين الأول كان علي فيرونتينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، والفوز الثاني كان علي بينفينتو بخماسية مقابل هدفين، ثم ساءت النتائج ولم يستطع الفوز منذ الجولة الثانية في الدوري الإيطالي، حيث تعادل مع لاتسيو إيجابيًا بهدف لكل منهما، وخسر في ديربي مدينة ميلانو أمام ميلان بهدفين مقابل هدف، وأخير فشل في الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا وتعادل إيجابيًا بهدفين لمثلهما.
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وتدخل كتيبة أنطونيو كونتي لقاء جنوى وليس أمامهم سوي الفوز للعودة للانتصارات للمنافسة علي لقب «السيري آ» الغائب منذ موسم 2009-2010.

وتحسن أداء إنتر ميلان كثيرًا منذ تولي الإيطالي أنطونيو كونتي القيادة الفنية للفريق، وكان منافسًا شرسًا الموسم الماضي على لقب الدوري الإيطالي، واختتم «الكالتشيو» في الوصافة وبفارق نقطة واحدة بينه وبين يوفنتوس الحاصل على اللقب، وعلى الصعيد الأوروبي وصل «النيراتزوري» إلى نهائي الدوري الأوروبي أمام أشبيلية، وقدم أداء أكثر من رائع بالرغم من الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الآخر، يعاني جنوى من إصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» داخل صفوف فريقه، ولكن برغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق فقد استطاع حصد 4 نقاط من ثلاثة مباريات ويتواجد في المركز الحادي عشر.

 




 

 


 

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