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الثلاثاء، 11-04-2023 02:29 م

إنتر ميلان ضيفاً على بنفيكا في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري - يحل إنتر ميلان الإيطالي ضيفا ثقيلا على بنفيكا البرتغالي، في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "النور"، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل إنتر ميلان لهذا الدور من البطولة بعد الفوز على بورتو بهدف دون رد بمجموع اللقاءين ذهابًا وإيابًا، بينما وصل بنفيكا لدور ربع النهائي بعد الانتصار على كلوب بروج.

ويتطلع انتر ميلان للعودة من البرتغال بنتيجة إيجابية تقربه من حسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك قبل موقعة الإياب ضد الفريق البرتغالي المقررة 19 إبريل الجاري، لكنه سيواجه الحصان الأسود للبطولة والذي بإمكانه الإطاحة بالنيراتزوري.


ولم يحقق فريق بنفيكا أي فوز على مدار 3 مواجهات ضد إنتر ميلان، وهو ما يمنح الفريق الإيطالي الأمل لتكرار التفوق في ربع نهائي "تشامبيونزليج".

ومن المقرر أن يلعب المتأهل من مواجهة إنتر ميلان وبنفيكا ضد الفائز من مباراة ميلان ونابولي في نصف النهائي، فيما سيلعب الفائز من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ضد الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي.


ويُقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.

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