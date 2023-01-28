إنتر ميلان في ضيافة كريمونيزي بالدوري الإيطالي الليلة

الوكيل الإخباري - يحل فريق إنتر ميلان الإيطالي ضيفًا ثقيلا على منافسه كريمونيزي مساء اليوم، السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من مباريات الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2022-2023.





موعد مباراة كريمونيزي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي



مباراة كريمونيزي ضد إنتر ميلان تقام في الثامنة مساء اليوم، السبت، الموافق 28 يناير الجاري.



ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد كريمونيزي في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.



ويسعى الإنتر لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مصالحه جماهيره، بعد التعثر بالجولة الماضية أمام إمبولي وفقدان 3 نقاط هامة في مشوراه الدوري الإيطالي لهذا الموسم.



كان الإنتر قد سقط على أرضه أمام منافسه إمبولي في الجولة الماضية بهدف نظيف، ليتراجع إلى المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإيطالي بعدما توقف رصيده عند 37 نقطة بالتساوي مع لاتسيو صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف لصالح فريق العاصمة.



بينما كريمونيزي يقبع في المركز الأخير في ترتيب الدوري الإيطالي، ولم تسعفه النقطة التي حصل عليها فى المباراة الماضية بتعادله مع بولونيا بهدف لمثله، من تعديل موقفه، حيث جمع إلى الآن 8 نقاط فقط.





وحقق سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، رقمًا قياسيًا بعد قيادة النيراتزوري لحصد لقب السوبر الإيطالي، عقب هزيمة جاره ميلان 3-0 في المباراة التي جمعتهما على إستاد الملك فهد الدولي.



قاد إنزاجي فريق إنتر ميلان للحصول على لقب كأس السوبر الإيطالي، بعد إكتساح ميلان بثلاثية نظيفة، وللمرة السابعة في تاريخ النيراتزوري.



وعادل سيموني إنزاجي الرقم التاريخي المُسجل بإسم الثنائي المخضرم ليبي وفابيو كابيلو كأكثر المدربين حصوًلا على لقب كأس السوبر المحلي في إيطاليا، برصيد 4 ألقاب لكل منهما.



وكان سيموني إنزاجي قد حصل على لقب كأس السوبر الإيطالي مع لاتسيو موسمي 2017 و2019، ثم قاد إنتر ميلان للقب موسمي 2021-2022 ليعادل رقم ليبي وكابيلو.



وتحلم جماهير إنتر ميلان، في إستعادة لقب الدوري الإيطالي مع سيموني إنزاجي، والذي توج به النيراتزوري مع المدرب السابق أنطونيو كونتي موسم 2020-2021.

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