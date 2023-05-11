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الخميس، 11-05-2023 12:42 م

إنتر ميلان وضع قدما له في نهائي دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - اقترب نادي إنتر ميلان، من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على جاره ميلان (2-0) في لقاء الذهاب من "الديربي" الإيطالي ضمن البطولة، الذي جمعهما الأربعاء.

وسجل هدفي إنتر ميلان "النيراتزوري" كل من المهاجم البوسني إيدين دجيكو ولاعب خط الوسط الأرمني غينريخ مخيتاريان في الدقيقتين (8، 11) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وستتجدد المواجهة بين الجارين اللدودين على نفس الملعب "جيوزيبي مياتزا"، في مباراة الإياب بينهما يوم الثلاثاء المقبل، ولكن أمام حضور أكبر لجماهير إنتر ميلان، الذي سيعتبر صاحبا للأرض.  

يذكر أن المتأهل من "ديربي" قطبي مدينة ميلانو الإيطالية الكروي بين فريقي ميلان "الروسونيري" وإنتر ميلان "النيراتزوري"، في نهائي البطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، مع الفائز من مواجهة فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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