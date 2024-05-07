إنتر ميلان يحسم الجدل حول مستقبل نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز

الوكيل الإخباري - أكد الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان الإيطالي على استمرار مواطنه لاوتارو مارتينيز قائد "النيراتزوري" وتمديد عقده لفترة طويلة.



ويعد لاوتارو مارتينيز أحد أهم لاعبي إنتر ميلان منذ سنوات، ليصبح بعدها قائدا للفريق المتوج بلقب الكالتشيو هذا الموسم عن جدارة واستحقاق.



وأشارت الصحف الإيطالية منذ عدة أشهر إلى تمديد عقد لاوتارو مارتينيز الذي سينتهي صيف عام 2026.



ولكن الأمور لم تكن واضحة في الفترة الماضية مما جعل جماهير الإنتر تشعر بالقلق حول استمرار قائدها.



وقال زانيتي في تصريحات صحفية: "لاوتارو مارتينيز سيكون قائدنا في الموسم المقبل أيضا، ولن يرحل عن جدران النادي".



وتابع نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي: "لاوتارو بالفعل قام بتمديد عقده مع النادي، وهو سعيد ومستمر مع النادي من أجل تحقيق المزيد من النجاحات".



وكان سينتهي عقد مارتينيز مع إنتر ميلان هذا الصيف، حيث يحق له التوقيع لأي نادي مجانا، إلا أن النادي الإيطالي أكد استمراره مع الفريق.



يذكر أن لاوتارو مارتينيز البالغ 26 عاما سجل 26 هدفا وصنع ستة آخرين خلال 42 مباراة لهذا الموسم حتى الآن.

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