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الإثنين، 12-10-2020 10:39 ص

إنتر ميلان يخطط للحصول على خدمات سيرجيو أغويرو مجانا

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الوكيل الإخباري _ يهتم إنتر ميلان بالتعاقد مع سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل بعد انتهاء عقد المهاجم الأرجنتيني الحالي مع مانشستر سيتي في يونيو/حزيران المقبل.
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وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن وصيف بطل الدوري الأوروبي على استعداد لمنح اللاعب البالغ من العمر 32 عاما عقدا لمدة عامين مع خيار عام إضافي.

ويُعتقد أن الجانب الإيطالي سيكون مستعدا ليقدم لأغويرو راتبا يتراوح بين 6.35 و 7.25 مليون جنيه إسترليني. 


ووفقا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“ ، فإن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر مهتم بزيادة خياراته الهجومية في الوقت الذي يحاول فيه كسر هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي.

ويمكن أن يبدأ أغويرو مفاوضاته مع الأندية الأخرى في يناير/كانون الأول المقبل، وقد يكون بديلا لمواطنه لاوتارو مارتينيز ، الذي ارتبط بالانتقال إلى برشلونة.

وانضم أغويرو إلى مانشستر سيتي في عام 2011 من أتلتيكو مدريد مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وأصبح المهاجم الأرجنتيني منذ ذلك الحين دعامة أساسية لنجاح السيتي بالفوز بأربعة ألقاب للدوري وواحد لكأس الاتحاد وخمسة لكأس رابطة الأندية.


وسجل 23 هدفا الموسم الماضي مع سيتي الذي كان أداؤه ضعيفا بشكل كبير بعد ثلاثية الموسم السابق.

ومما لا شك فيه أن أعظم لحظات أغويرو بقميص السيتي كانت تسجيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد كوينز بارك رينغرز في الأسبوع الأخير من موسم 2011-12 لانتزاع اللقب من قبضة مانشستر يونايتد.

ومع ذلك، بعد تسع سنوات ناجحة للغاية في مانشستر، يمكن للأرجنتيني أن يرحل وينتقل إلى فريق آخر ويبدأ مرحلة جديدة بعدما أصبح الهداف التاريخي لفريق بيب غوارديولا.



المصدر : ملاعب

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