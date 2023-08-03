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الخميس، 03-08-2023 04:50 م

إنتر ميلان يريد استعارة لاعب آرسنال

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الوكيل الإخباري - يحظى أحد مدافعي آرسنال، باهتمام إنتر ميلان من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن إنتر ميلان يريد التعاقد مع مدافع آرسنال تاكيهيرو تومياسو على سبيل الإعارة

وشارك الدولي الياباني (24 عامًا)، في 6 مباريات فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بسبب الأداء الرائع الذي قدمه بن وايت في مركز الظهير الأيمن، إضافة إلى خضوعه لجراحة في الركبة.

ويأمل عمالقة الدوري الإيطالي، الاستفادة من عدم مشاركة تومياسو كثيرا من خلال تقديم عرض لاستعارته حتى نهاية الموسم الجديد.

وخسر إنتر عددًا من المدافعين هذا الصيف، على رأسهم ميلان سكرينيار المنتقل إلى باريس سان جيرمان.

ويتمتع تومياسو بخبرة في الدوري الإيطالي، حيث تألق مع بولونيا لمدة موسمين قبل أن يكمل انتقاله إلى آرسنال بقيمة 19.5 مليون جنيه إسترليني في 2021.

ومن المتوقع أن آرسنال لن يمانع رحيل تومياسو، بشرط أن يكون العقد دائما وليس على سبيل الإعارة.

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