إنتر ميلان يستضيف روما في صدام قوي بالدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره روما في الثامنة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.



ويخوض فريق إنتر ميلان مباراة اليوم، أمام روما وفي رصيده 22 نقطة جمعهما من 7 إنتصارات وتعادل وخسارة وحيدة.



كما لعب روما 9 مباريات في الدوري الإيطالي الموسم الجاري، مقسمين ما بين 4 إنتصارات وتعادلين و3 هزائم على الترتيب.



يستهدف فريق الإنتر بقيادة مدربه المخضرم سيموني إنزاجي، مواصلة الإنتصارات بالدوري الإيطالي، بعد الفوز الأخير على تورينو بثلاثية مستحقة بملعب "أولمبيكو دي تورينو".



يستأنف النيراتزوري مشواره المحلي بالكالتشيو، بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا على حساب ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 2-1، ليحتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط خلفًا لفريق ريال سوسيداد المتصدر بفارق الأهداف.



في المقابل، يأمل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في قيادة روما للإنتصار الثاني على التوالي أمام الإنتر في المواجهة المرتقبة اليوم، بعد أن فاز على مونزا بهدف نظيف في الجولة التاسعة.



ويلعب روما مباراة اليوم، وسط معنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، ليتصدر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط.

اضافة اعلان

ملاعب