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الخميس، 22-10-2020 11:54 ص

إنتر ميلان يعلن تفاصيل إصابة سانشيز

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الوكيل الإخباري _ أعلن نادي إنتر ميلان، امس الاربعاء ، إصابة نجمه التشيلي ألكسيس سانشيز خلال مباراة الفريق ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشارك سانشيز لمدة 45 دقيقة في مباراة مونشنجلادباخ التي أقيمت على ملعب "سان سيرو"، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

ووفقًا لبيان رسمي من إنتر ميلان، فإن سانشيز تم استبداله عقب نهاية الشوط الأول، بسبب معاناته من تقلص في عضلة بالساق اليمنى.

وعاد سانشيز إلى إنتر مصابًا عقب فترة التوقف الدولي الأخيرة، قبل أن يشارك لعدد قليل من الدقائق في ديربي الغضب الأخير.

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المصدر : ملاعب 

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