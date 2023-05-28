إنتر ميلان يهزم أتلانتا ويحجز مقعدا له في دوري الأبطال

الوكيل الإخباري - أنجز نادي إنتر ميلان مهمته أمام ضيفه أتلانتا بفوزه عليه (3-2) في المباراة التي جمعتهما السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتوالى على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض "النيراتزوري" كل من، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ولاعب خط الوسط الإيطالي نيكولو باريلا، والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقائق (1، 3، 77) على الترتيب.



في حين سجل لاعب خط الوسط الكرواتي ماريو باشاليتش الهدف الأول لنادي أتلانتا، أما الثاني فقد جاء بـ"نيران صديقة" سجله حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا خطأ في مرماه، بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.



ورفع فريق انتر ميلان رصيده بعد هذا الانتصار إلى 69 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، ليضمن مشاركته في الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



في المقابل، توقف رصيد نادي أتلانتا عند 61 نقطة، ويحتل المركز الخامس، حتى الآن، على سلم الترتيب.

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