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الإثنين، 13-02-2023 02:23 م

إنتر ميلان يواجه سامبدوريا لمطاردة نابولي على صدارة الدوري الإيطالي

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الوكيل الإخباري - يحل فريق إنتر ميلان ضيفًا ثقيلا على سامبدوريا في الحادي عشر إلا الربع مساءً على ملعب "ماراتسي" ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2022-2023.

ويحتل فريق إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجاري، برصيد 43 نقطة متأخرًا بـ 13 نقطة عن نابولي المتصدر، فيما يأتي فريق سامبدوريا في المركز الـ 19 برصيد 10 نقاط.

ويسعي فريق الإنتر لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بالدوري الإيطالي، بعد انتصارين على كريمونيزي وميلان في ديربي الغضب بالترتيب.

ويبحث الإنتر عن مواصلة الفوز لملاحقة نابولي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، رغم إتساع الفارق، بالإضافة إلي الحفاظ على مركز الوصافة في ظل مطاردة الغريم التقليدي ميلان صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

وبات من المنتظر أن يأتي  تشكيل إنتر ميلان المتوقع كالتالي ..

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: دارميان، دي فري، أتشيربي، دومفريس

الوسط" باريلا، كالهاناوغلو، مخيتاريان، جوسينس

الهجوم: لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.

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