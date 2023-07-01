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السبت، 01-07-2023 11:13 ص

إنتر يتخذ قرارا حازما ويجمد صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر السعودي

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الوكيل الإخباري -  أوقف إنتر ميلان صفقة انتقال لاعب خط وسطه الكرواتي الدولي، مارسيلو بروزوفيتش، إلى صفوف النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال الصحفي المطلع جيانلوكا دي مارزيو، إن الإنتر أوقف صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر بعد رغبة الأخير في تغيير بعض البنود في الصفقة.

وأوضح أن النصر يريد خفض سعر شراء عقد بروزوفيتش إلى 15 مليون يورو عوضا عن 23 مليونا، وهو ما رفضه الإنتر.

وتابع الصحفي أن "النصر عرض في البداية 23 مليون يورو لضم بروزوفيتش، لكنهم طلبوا في الساعات الماضية، خفض السعر إلى 13 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو في صورة مكافآت".

ونبه بأن "إنتر رفض طلب النصر، فقرر تجميد المفاوضات، كما طلب بروزوفيتش من الفريق الإيطالي مكافأة نهاية الخدمة قبل الرحيل".

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