إنتر يتطلع للاحتفال بلقب بطل الشتاء.. ويوفنتوس يصارع روما

الوكيل الإخباري - يستأنف إنتر ميلان حملته للفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، حينما يحل ضيفا على جنوى، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة.



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ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، ويحتل جنوه المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.



وفاز إنتر ميلان في الجولة الماضية على ضيفه ليتشي 2 /0، وجنوى على مضيفه ساسولو 2 / 1.



ويتسلح إنتر ميلان بهجومه القوي، الذي يضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي ماركوس تورام، حيث يسعى المدرب سيميوني إنزاجي لتحقيق فوز آخر وتأكيد أحقية فريقه في حصد لقب بطل مرحلة الشتاء قبل توقف المسابقة حتى يوم الخامس من كانون الثاني / يناير المقبل.



من جانبه، يحاول جنوى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي رغم صعوبة المهمة، لكنه يتسلح بملعبه وجماهيره في مواجهة المتصدر.



وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، يحاول يوفنتوس مواصلة مطاردته للصدارة، حينما يواجه ضيفه روما في قمة منافسات الجولة.



ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط خلف إنتر ميلان المتصدر.



وفاز يوفنتوس في الجولة الماضية على مضيفه فروسينوني 2 /1، فيما حقق روما فوزا مهما على ضيفه نابولي 2 /0.



ويحتل روما المركز السادس برصيد 28 نقطة، ويخوض مباراة يوفنتوس في ثاني اختبار حقيقي لفريق العاصمة.



وستكون مهمة روما صعبة أمام يوفنتوس الذي حقق العديد من الانتصارات على فرق المقدمة حتى الآن هذا الموسم، حيث فاز على ميلان ونابولي ولاتسيو وفيورنتينا.



وعلى النقيض تماما، خسر روما أمام ميلان وإنتر وتعادل مع لاتسيو سلبيا، لكن فريق المدرب جوزيه مورينيو حقق الفوز في 3 من آخر 4 مباريات ببطولة الدوري، وتعادل في واحدة.



من جانبه، يحاول يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليجري، مواصلة تحقيق الفوز في المواجهات الكبيرة لمواصلة مطاردة الإنتر في الصدارة.



ويسعى ميلان إلى الحفاظ على المركز الثالث في ترتيب الدوري، حينما يواجه ضيفه ساسولو.



وتعادل ميلان بصعوبة في المباراة الماضية أمام ساليرنيتانا 2/2، فيما خسر ساسولوأمام جنوى 1 /2، حيث سيسعى لمصالحة جماهيره.



ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 33 نقطة، فيما يحتل ساسولو المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.



ويحاول ميلان تدارك خروجه من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، من خلال الحفاظ على المركز الثالث وسط مطاردة من بولونيا، صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.



وعلى الجانب الآخر، يسعى ساسولو للخروج من دوامة النتائج السلبية حيث خسر 3 مباريات من آخر 4 خاضها بالدوري.



ويسعى نابولي، حامل لقب الموسم الماضي، إلى التعافي من آثار خسارته الأخيرة أمام مضيفه روما صفر /2 ، من خلال مواجهة ضيفه مونزا.



ويحتل نابولي المركز السابع برصيد 27 نقطة، فيما يحتل مونزا المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.



وفي باقي مباريات الجولة، يلعب فيورنتينا مع تورينو، ويواجه لاتسيو ضيفه فروسينوني، فيما يحل ليتشي ضيفا على أتالانتا، ويلعب أودينيزي مع ضيفه بولونيا، ويواجه إمبولي مضيفه كالياري، ويحل ساليرنيتانا ضيفا على هيلاس فيرونا.

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