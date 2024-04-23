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الثلاثاء، 23-04-2024 03:04 م

إنتر يحسم الديربي ويتوج بالاسكوديتو

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الوكيل الإخباري -  حقق إنتر فوزا مثيرا على حساب غريمه الأزلي ميلان، بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما بملعب سان سيرو، في إطار الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية الإنتر فرانشيسكو أتشيربي (الدقيقة 18) وماركوس تورام (49)، فيما أحرز فيكايو توموري هدف ميلان (80). 

بهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 86 في صدارة الترتيب ليتوج رسميا باللقب قبل نهاية المسابقة بخمس جولات، بعدما رفع الفارق بينه وبين المركز الثاني (ميلان 69) إلى 17 نقطة.  

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