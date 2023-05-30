إنتر يفاوض نجم الريال.. وتجاهل ملكي!

الوكيل الإخباري - يحاول إنتر ميلان الحصول على خدمات أحد اللاعبين المميزين في صفوف ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.



وينتهي عقد ناتشو فيرنانديز مع الميرنجي في صيف 2023، وبالتالي يستطيع التوقيع مجانا لأي نادٍ.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه بـ"تويتر": "لا يزال مستقبل ناتشو مفتوحًا.. لم يحصل حتى الآن على الضوء الأخضر من النادي الملكي لبدء مفاوضات التمديد".



وأضاف: "تواصل إنتر مع ناتشو لفهم شروط الصفقة المجانية المحتملة، لكن حتى الآن لم يتفق الطرفان على أي شيء، كما أن المفاوضات بينهما ليست في مرحلة متقدمة".



ويسعى إنتر للتعاقد مع مدافع جديد، لتعويض رحيل ميلان سكرينيار، الذي وقع لباريس سان جيرمان، في صفقة مجانية.

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