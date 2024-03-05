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الثلاثاء، 05-03-2024 02:24 م

إنتر يقبل هدية يوفنتوس ويهرب بصدارة الكالتشيو

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الوكيل الإخباري - واصل إنتر ميلان هيمنته المطلقة في الدوري الإيطالي، بفوز تاسع على التوالي في المسابقة على حساب ضيفه جنوى، بنتيجة (2-1) الاثنين ضمن الجولة 27.

وسجل ثنائية الإنتر كل من: كريستيان أصلاني، وأليكسيس سانشيز (ركلة جزاء)، في الدقيقتين 30 و38، بينما أحرز يوهان فاسكيز هدف جنوى، في الدقيقة 54.

ورفع النيراتزوري رصيده بذلك إلى 72 نقطة، بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، مستغلا خسارة الأخير أمام نابولي (2-1) أمس الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد جنوى عند 33 نقطة، بالمركز ال12.

وجاء التهديد الأول بعد 6 دقائق من بداية اللقاء، عندما لعب باريلا كرة في عمق الدفاع إلى لاوتارو، الذي فشل في تسديدها بقوة.



وأضاع ديماركو انفرادا تاما بمرمى جنوى، في الدقيقة 15، حيث تصدى له الحارس جوسيب مارتينيز.

وفي الدقيقة 30 تقدم إنتر عبر أصلاني، بعد كرة وصلت لسانشيز ومررها سريعا إلى الأول، الذي أطلق صاروخا في الشباك.

وبعد 3 دقائق، حصل باريلا على تمريرة ممتازة من لاوتارو في العمق، ليتوغل ويوجه تصويبة نحو المرمى، لولا الدفاع الذي حول الكرة لركنية، لكنه نال ركلة جزاء بداعي عرقلته أثناء التسديد.

ونفذ سانشيز ركلة الجزاء بنجاح، ليتقدم إنتر (2-0).

ونجح جنوى في تقليص الفارق عبر يوهان فاسكيز، في الدقيقة 54، بعد كرة شتتها دفاع الإنتر، وقابلها لاعب الضيوف بتسديدة صاروخية زاحفة، وقف الحارس سومير لمشاهدتها وهي تسكن شباكه.

ولم يظهر إنتر خلال الشوط الثاني إلا على فترات، بينما منع مارتينيز حارس جنوى هدفا محققا، بالدقيقة 90+1، عندما تصدى لتصويبة قوية من أرناوتوفيتش، لينتهي اللقاء بفوز النيراتزوري (2-1).

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