الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

موته اوجع قلوب الاردنيين .. من هو محمد زيد الشوابكة ؟ - صور

توضيح من الضمان حول سداد الأفراد لسلفة تعويض الدفعة الواحدة

فيضان ليبيا دمّر 900 منزل بشكل كامل بدرنة.. ودفن 400 تحت الوحل

الطاقة: انشاء مشاريع ربط كهربائي جديدة لجعل الأردن مركزاً إقليمياً

الموت كاد يخطف احمد بالبحر الميت .. وهذا ما حدث بمستشفى البشير - صور

صلح الزرقاء تحكم بحبس 3 أشخاص 4 سنوات عذبوا حدثا وأصابوا آخر بغيبوبة

الخارجية: انقطاع التواصل مع عائلة أردنية في ليبيا بعد انهيار منزلهم جراء الفيضانات

الجمارك: تحويل 67 قضية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي

إرادتان ملكيتان مرتقبتان قبل نهاية أيلول الحالي

للمقترضين من البنوك.. التخفيضات على الفائدة ستبدأ في هذا الموعد

الأحد، 17-09-2023 02:59 م

إنتر يكتسح ميلان في ديربي الغضب

920231792737320587767


الوكيل الإخباري - ألحق فريق إنتر ميلان هزيمة ساحقة بجاره اللدود ميلان (5-1) في "ديربي" مدينة ميلانو الذي جمعهما السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز لاعب خط الوسط الأرمني غينريخ مخيتاريان هدفين لأصحاب الأرض "النيراتزوري" الأول والثالث في الدقيقتين (5، و69)، بينما تكفل بتسجيل الأهداف الأخرى كل من اللاعبين، الفرنسي ماركوس تورام، والتركي هاكان تشاالهانغولو، والإيطالي دافيد فراتسي في الدقائق (38، 79 من ضربة جزاء، 90) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البرتغالي رفائيل لياو هدف الضيوف الوحيد "الروسونيري" بحلول الدقيقة 57، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وحقق إنتر ميلان بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ويتربع على عرش صدارة "الكالتشيو" بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة.

في حين مني ميلان بالهزيمة الأولى في الموسم بعد ثلاث انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط، ويتراجع إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
920231792436997223127

شاهد.. رونالدو كاد أن يسقط مصورا بالضربة القاضية

92023179227974579806

برشلونة يقسو على ضيفه ريال بيتيس

920231616454848337158

ليفربول يقلب الطاولة على وولفرهامبتون

9202316144954614366453

صلاح وجوتا في هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون

9202316143435203159320

أرتيتا: جيسوس غيّر عالم آرسنال

820231123390504391574

الفيصلي يفوز على الرمثا بهدف نظيف

أخبار متعلقة
820233091839753169147

الإعلان عن الفائز بجائزة لاعب العام بالدوري الإنجليزي الممتاز

82023309167439121997

رونالدو يقود النصر لفوز ساحق على الشباب (فيديو)

82023299160725614629

الاتحاد السعودي يكشف حقيقة مشاركة أنديته في دوري أبطال أوروبا

8202328105851317239924

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

82023281047705981254

مبابي يحسم مصيره مع سان جيرمان

82023289839207040545

مانشيني يكشف أسباب قبوله تدريب المنتخب السعودي