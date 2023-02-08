إنتر يكشف تفاصيل التعاقد مع ميسي

الوكيل الإخباري - كشف إنتر ميلان عن تفاصيل المفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن انتقاله للعب في الدوري الإيطالي.



قال إنتر: كانت هناك مفاوضات مثيرة مع ليونيل ميسي من أجل الانضمام إلى كتيبة الفريق، لكن فشلت الصفقة بسبب منافسة باريس سان جيرمان.

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وذكرت صحيفة ذا الصن البريطانية أن الفريق الإيطالي حاول التعاقد مع ميسي عندما غادر برشلونة، لكن لم يتمكن من منافسة القوة المالية للفريق الباريسي.



وقالت: "دخلت الأندية في أوروبا في حالة تأهب قصوى خلال صيف عام 2021، حيث أصبح أحد أعظم لاعبي كرة القدم متاحاً فجأة".



ولم تترك مشاكل برشلونة المالية أمام ميسي أي خيار سوى مغادرة إستاد كامب نو، مما أدى إلى عقد النجم مؤتمراً صحفياً أكد فيه رحيله عن برشلونة مجهشاً بالبكاء.



وسرعان ما ظهر باريس سان جيرمان باعتباره المرشح الأوفر حظاً، فيما ظلت الفرق الأخرى تتطلع إلى الأرجنتيني.



وكشفت ذا الصن أن العملاق الإيطالي إنتر كان من بين تلك الأندية وأجرى محادثات مع ميسي. لكن أسطورة الإنتر ونائب رئيس النادي خافيير زانيتي قال لـ DAZN إنهم في النهاية لا يستطيعون التنافس مع منافسيهم الأوروبيين.

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