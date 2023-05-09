إنجاز أردني للفنون القتالية في كندا

الوكيل الإخباري - حقق لاعب الفنون القتالية المختلطة الأردني عدي مصطفى أبو زريق لقب بطولة منظمة "صعود المحارب" الدولية لوزن 76 كيلو غرام"
جاء ذلك بعد تغلب أبو زريق على اللاعب الكندي الدولي "دميتري كامبل"، في المباراة النهائية، ليحصل على حزام اليطولة، في البطولة الدولية أول أمس السبت في تورنتو / كندا.
يشار الى أن المقاتل عدي أبو زريق، هو بطل المملكة للكيك بوكسينغ 4 مرات، وبطل للملاكمة والتايكواندو، فيما انتسب للمنتخب الوطني الأردني للكيك بوكسينغ لمدة عام.
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