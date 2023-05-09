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الثلاثاء، 09-05-2023 10:54 ص

إنجاز أردني للفنون القتالية في كندا

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الوكيل الإخباري -  حقق لاعب الفنون القتالية المختلطة الأردني عدي مصطفى أبو زريق لقب بطولة منظمة "‎صعود المحارب" الدولية لوزن 76 كيلو غرام"

‎جاء ذلك بعد تغلب أبو زريق على اللاعب الكندي الدولي "‎دميتري كامبل"، في المباراة النهائية، ليحصل على حزام اليطولة، في البطولة الدولية أول أمس السبت في تورنتو / كندا.

‎يشار الى أن المقاتل عدي أبو زريق، هو بطل المملكة للكيك بوكسينغ 4 مرات، وبطل للملاكمة والتايكواندو، فيما انتسب للمنتخب الوطني الأردني للكيك بوكسينغ لمدة عام.

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