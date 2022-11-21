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الإثنين، 21-11-2022 12:09 م

إنجلترا تستهل مشوارها في المونديال أمام إيران بقيادة كيروش

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الوكيل الإخباري -  يستهل منتخب إنجلترا، بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، أمام نظيره منتخب إيران، اليوم الاثنين.

ويلتقى المنتخب الإنجليزي مع نظيره الإيراني في الرابعة عصر اليوم، الاثنين، بتوقيت الاردن ، باستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في مونديال 2022.

ويسجل منتخب إنجلترا ظهوره في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة عشر في تاريخه، حيث شارك في 15 نسخة سابقة من المونديال بإجمالى 69 مباراة.

ونجح منتخب "الأسود الثلاثة" فى تحقيق 29 انتصارا خلال مشاركاته السابقة في كأس العالم، بالإضافة إلى 21 تعادلا، فيما خسر 19 مباراة، وسجل لاعبوه 91 هدفا واستقبلت شباكه 63 هدفا، فيما توج باللقب مرة واحدة في تاريخه نسخة 1966.

ويسعى المنتخب الإنجليزى لتحقيق انطلاقة قوية فى النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، من خلال تحقيق الفوز على نظيره الإيراني وحصد الثلاث نقاط من أجل تجنب المفاجآت مبكرا خاصة في المجموعة التي تضم بجانبه منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

وسيواجه إنجلترا نظيره منتخب إيران اليوم، قبل أن يلتقى مع منتخب الولايات المتحدة في المباراة الثانية يوم 25 نوفمبر ثم ويلز يوم 29 من نفس الشهر ذاته.

ويأمل جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، فى الذهاب بعيداً فى مونديال قطر الحالي على أمل المنافسة على اللقب، خاصة بعدما تأهل للمربع الذهبى في النسخة السابقة من كأس العالم والتي أقيمت في روسيا عام 2018.

ويتسلح منتخب إنجلترا بالعديد من النجوم فى النسخة الحالية من كأس العالم، على رأسهم هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، الذى حصد جائزة الحذاء الذهبى لهداف المونديال الماضى في روسيا 2018، فيل فودين، جود بيلينجهام، ساكا، ديكلان ريس، رحيم سترلينج.

ويعد منتخب إنجلترا الأغلى في مونديال قطر 2022، حيث تبلغ قيمته التسويقية وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى 1.26 مليار يورو.

وفى المقابل، يدخل يحلم البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران والمدرب السابق للمنتخب الوطني، بصناعة التاريخ مع منتخب "أسود فارس" وقيادتهم نحو التأهل لدور الستة عشر من كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

ويسجل منتخب إيران ظهوره في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي حيث شارك في نسخ 1978، 1998، 2006، 2014، و2018، لكنه فشل في تجاوز مرحلة المجموعات في جميع هذه النسخة.

ويعتمد كارلوس كيروش، مدرب الفراعنة السابق الذى عاد لتدريب إيران من جديد في سبتمبر الماضى، على العديد من اللاعبين الذين شارك معه في بطولة كأس العالم روسيا 2018، وعلى رأسهم مهدي طارمي نجم بورتو البرتغالى، سرداد أزمون لاعب باير ليفركوزن، وكريم أنصاري فرد مهاجم آيك أثينا اليوناني.

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