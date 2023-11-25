إنريكي: ديمبلي الأفضل في العالم بهذه الميزة

الوكيل الإخباري - يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أن عثمان ديمبلي جناح الفريق، لديه ميزة تجعله من أفضل لاعبي العالم.



وأوضح إنريكي في تصريحات أبرزتها صحيفة لو باريزيان "ديمبلي أفضل لاعب في العالم، يخلخل دفاع المنافسين بسرعته وانطلاقاته ومراوغاته".



وأضاف "هدفه في موناكو، ماركة مسجلة باسمه بنسبة 100%، لقد مهد الكرة بيمناه وانطلق بسرعة ثم سدد بقوة في الشباك".



وأشار "هدف عثمان الأول مع باريس أمر جيد له، خاصة في ظل الضجة المثارة حوله منذ انضمامه، ولكني راض عن مستواه وأدائه".



وأتم "عثمان ديمبلي يحاول دائما المراوغة وصناعة الفرص والتسديد، أحب طريقة لعبه وتواجده معنا".



يذكر أن ديمبلي كسر نحسه التهديفي مع الفريق الباريسي بعد 16 مباراة، في الفوز على موناكو (5-2) أمس الجمعة، في الدوري الفرنسي.

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