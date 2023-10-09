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الإثنين، 09-10-2023 04:49 م

إنريكي: مبابي يعاني من مشكلة نادرة وغريبة

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الوكيل الإخباري - سلط لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، الضوء على مشكلة يعانيها كيليان مبابي، نجم الفريق، خلال الفترة الأخيرة.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عقب الفوز على رين (3-1) في الدوري: "مبابي لم يسجل، لكنه يؤدي بمستوى عال منذ بداية الموسم".

وأضاف: "كيليان يقوم بأمور أخرى جيدة مثل التمريرات وصناعة الفرص، ولديه بصمة مؤثرة في المهام الدفاعية والهجومية".

وأشار: "بالتأكيد من الغريب نسبيا أنه لا يسجل في المباريات الأخيرة، وهو أمر نادر وغريب، ولكني راض تماما عن أدائه".

وعجز النجم الباريسي عن هز الشباك في آخر 4 مباريات، علما بأنه يتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم بـ8 أهداف في مختلف المسابقات.

وعن الفوز بثلاثية أمام رين، أشار مدرب بي إس جي: "لم نبدأ بشكل جيد في أول 25 دقيقة، المنافس كان أفضل، وخلق بعض الفرص".

وختم إنريكي تصريحاته: "بعد ذلك، سيطرنا تماما، هاجمنا بـ 11 لاعبا، ودافعنا بـ 11 لاعبا، وهو التوازن الذي أسعى إليه في كل المباريات".

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