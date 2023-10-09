إنريكي: مبابي يعاني من مشكلة نادرة وغريبة

الوكيل الإخباري - سلط لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، الضوء على مشكلة يعانيها كيليان مبابي، نجم الفريق، خلال الفترة الأخيرة.



وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عقب الفوز على رين (3-1) في الدوري: "مبابي لم يسجل، لكنه يؤدي بمستوى عال منذ بداية الموسم".



وأضاف: "كيليان يقوم بأمور أخرى جيدة مثل التمريرات وصناعة الفرص، ولديه بصمة مؤثرة في المهام الدفاعية والهجومية".



وأشار: "بالتأكيد من الغريب نسبيا أنه لا يسجل في المباريات الأخيرة، وهو أمر نادر وغريب، ولكني راض تماما عن أدائه".



وعجز النجم الباريسي عن هز الشباك في آخر 4 مباريات، علما بأنه يتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم بـ8 أهداف في مختلف المسابقات.



وعن الفوز بثلاثية أمام رين، أشار مدرب بي إس جي: "لم نبدأ بشكل جيد في أول 25 دقيقة، المنافس كان أفضل، وخلق بعض الفرص".



وختم إنريكي تصريحاته: "بعد ذلك، سيطرنا تماما، هاجمنا بـ 11 لاعبا، ودافعنا بـ 11 لاعبا، وهو التوازن الذي أسعى إليه في كل المباريات".

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