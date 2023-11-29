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الأربعاء، 29-11-2023 02:26 م

إنريكي متهربا من السؤال الصعب: لا تعليق!

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الوكيل الإخباري - أشاد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان بلاعبيه رغم تعقد حسابات التأهل بعد التعادل مع نيوكاسل يونايتد (1-1)، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

قال إنريكي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "تعادلنا بسيناريو فيلم رعب، كنا أفضل من نيوكاسل، ونستحق الفوز، لكن الكرة عاندتنا كثيرا، ورفضت أن تدخل المرمى بطريقة غريبة، لقد أهدرنا المزيد من الفرص".

أضاف المدرب الإسباني "باريس لا يعاني من قلة الخبرة، لقد أظهرت هذه المباراة قوة شخصية الفريق، وأننا فريق استثنائي، لقد تأخرنا في النتيجة لأكثر من 70 دقيقة، ومع ذلك لم ييأس اللاعبون، بل سعينا حتى النهاية، وسجلنا التعادل في الدقيقة 98".

واصل "فخور بفريقي، فاللاعبون ليسوا آلات، من الوارد أن يقدموا أداء جيدا في مباريات، ويتراجع المستوى في أوقات أخرى، فنحن نتحدث عن كرة القدم، وليس كرة السلة، فالأفضل أو من يخلق فرصا أكثر لا يفوز دائما".

استطرد "سعيد بالحالة الذهنية للاعبي الفريق، ويبقى الأمر الأكثر تعقيدا أنه حال فوزنا في المباراة المقبلة سنتأهل، وقد نتأهل أيضا عند الخسارة، ويمكن أن نودع البطولة إذا تعادلنا".

ورفض لويس إنريكي، التعليق على ما قاله إيدي هاو، مدرب نيوكاسل حول ركلة جزاء بي إس جي ليست صحيحة، قائلا "لم أشاهد اللعبة، ولم أراجع تقنية الفيديو، ودوري ليس مراقبة المدرب المنافس بل التركيز على تحسين مستوى فريقي وتحقيق أهدافه".

وبسؤاله عن مدى تخوفه من حلوله ثالثا في المجموعة السادسة ومغادرة البطولة من دور المجموعات، سكت إنريكي لثوان قليلة، وختم تصريحاته "لا تعليق.. ليس لدي ما أقوله".

ويحل سان جيرمان ثانيا في المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، أمامه بوروسيا دورتموند 10 نقاط، وضمن بطاقة التأهل الأولى، بينما يتساوى نيوكاسل يونايتد وميلان برصيد 5 نقاط.

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