إنريكي مرشح لقيادة عملاق إيطالي

الوكيل الإخباري- بات لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، مرشحا لقيادة أحد الفرق الكبرى في الدوري الإيطالي، بعدما رحل عن "لا روخا" بالخروج من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 أمام المغرب.



وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إنريكي مرشح لقيادة ميلان الموسم المقبل، خلفا للمدرب الحالي ستيفانو بيولي.



وأضافت: "إدارة ميلان ستضحي ببيولي إذا أنهى الدوري خارج المربع الذهبي، كما أن إنريكي سبق له العمل مع فريدريك ماسارا، المدير الرياضي الحالي للروسونيري، أثناء تواجد الثنائي في روما".



وأوضحت أن المدرب الإسباني متحمس لقيادة مشروع يعتمد على اللاعبين الشباب، دون إنفاق الكثير من الأموال في سوق الانتقالات.



ويحتل ميلان حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، بفارق الأهداف خلف روما (الرابع).

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