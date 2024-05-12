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الأحد، 12-05-2024 02:34 م

إنريكي: وجهة مبابي واضحة

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الوكيل الإخباري - علق الإسباني لويس إنريكي، مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، على إعلان مهاجمه كيليان مبابي رحيله بشكل رسمي عن الفريق مع نهاية الموسم.

وقال إنريكي، في المؤتمر الصحفي المكرس للمباراة ضد ضيفه تولوز، غدا الأحد: "لم نفز، لذلك من الواضح أنها كانت أياما صعبة بسبب المشاعر منذ هذا الإقصاء. لقد فشلنا في الفوز على دورتموند، وكنا قريبين من بلوغ النهائي".

وأضاف: "كرة القدم رياضة معقدة بما يكفي، حيث لا تفوز الفرق التي تضم أفضل اللاعبين في كل مباراة. لقد عرفنا قرار مبابي منذ فترة طويلة، مثل أي شخص آخر. وهذا لا يغير شيئا في الصورة العامة".

وتابع: "كل قراراتي اتخذت بناء على ما أعتبره الأفضل للفريق. ما يزال هناك لقب نسعى لتحقيقه بالموسم الحالي، وهذا هدفنا. أنا مقتنع أنه بغض النظر عن اللاعبين، سنكون أقوى في الموسم المقبل".

وحول مشاعره تجاه رحيل مبابي، صرح المدرب الإسباني: "أردنا كثيرا مواجهة بعضنا لبعض. ونفى مبابي ذلك علانية. كل ما يمكنني قوله هو أشياء جيدة عن كيليان وشقيقه".

واختتم لويس إنريكي: "أتفهم قرار مبابي، لقد أمضى 7 سنوات هنا، إنه أسطورة النادي. لقد أعطى كل شيء لباريس. لم يبلغنا إلى أين سيذهب بعد، على الرغم من أننا نعتقد أن الأمر واضح".

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