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الإثنين، 11-03-2024 03:04 م

إنريكي يؤكد رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

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الوكيل الإخباري -  أكد مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، رحيل نجم فريقه كيليان مبابي بنهاية الموسم الجاري، برسالة جديدة عقب التعادل 2-2 مع ريمس، اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي.

وصرح إنريكي عبر قناة "أمازون برايم فيديو": "أتمنى التوفيق لمبابي في مستقبله".

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وأضاف المدرب الإسباني "مبابي لاعب جيد، وشخص أكثر من رائع، وحقا أتمنى له كامل التوفيق والنجاح".

وينتهي عقد مبابي (25 عاما) مع الفريق الباريسي في 30 يونيو المقبل، وأبلغ المهاجم الدولي الفرنسي إدارة فريقه بعدم رغبته في التجديد.

وتردد بقوة أن مبابي اتفق على الانضمام لصفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

 

 

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