إنريكي يبدي اندهاشه من مستوى لاعب مغربي (فيديو)

الوكيل الإخباري - أبدى المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي، اندهاشه وإعجابه بالنجم المغربي عز الدين أوناحي، وذلك في مؤتمر صحفي عقب مباراة إسبانيا والمغرب في ثمن نهائي مونديال قطر.



وقال إنريكي الذي لم يكن يعرف اسم أوناحي "فوجئت باللاعب رقم 8 للمنتخب المغربي، يا إلهي من أين أتى هذا الفتى؟ لقد كان يلعب بطريقة مدهشة".

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وأضاف "أشرف حكيمي، و(حكيم) زياش، و(يوسف) النصيري، و(نور الدين) أمرابط لعبوا أيضا بطريقة رائعة، لكن أوناحي لم يتوقف عن الركض، لا بد أنه منهك الآن.. لقد تحدثت عنه مع الطاقم الفني، فقد فاجأني بمستواه الرائع".



ويبلغ أوناحي 22 عاما، ولد بمدينة الدار البيضاء قبل أن يشق أولى خطواته في عالم كرة القدم داخل مدرسة الرجاء البيضاوي، ليلتحق بعد ذلك بأكاديمية محمد السادس التي شكلت له بوابة للاحتراف الأوروبي، بعدما التحق بنادي ستراسبورغ الفرنسي عام 2018، وبعد ذلك انتقل صوب نادي أفرونش، ومن ثم انضم لفريقه الحالي أونجي الفرنسي.



وكان المدرب السابق للمغرب وحيد خاليلوزيتش، أول من استدعى أوناحي للمشاركة مع "أسود الأطلس" في نهائيات كأس أمم إفريقيا في العام 2021.



يذكر أن منتخب المغرب حقق تأهلا تاريخيا للدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 بفوزه بركلات الترجيح على إسبانيا 3-0، ليصبح أول منتخب عربي، ورابع منتخب أفريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010) يحقق ذلك الإنجاز في كأس العالم.





🗨️ "Me ha sorprendido gratamente el número ocho (Ounahi). Madre mía de dónde sale ese muchacho". Luis Enrique, sorprendido con un jugador de Marruecos.🗨️ "Me ha sorprendido gratamente el número ocho (Ounahi). Madre mía de dónde sale ese muchacho". pic.twitter.com/N2zdk5VNZx December 6, 2022

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