إنريكي يثير المخاوف حول ديمبلي

الوكيل الإخباري - أثار لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، المخاوف بخصوص عثمان ديمبلي، مهاجم الفريق.



وكشف إنريكي في تصريحات لصحيفة "لوباريزيان" سبب استبدال ديمبلي، خلال مواجهة رين مساء أمس الأحد (1-1) في الدوري الفرنسي، قائلا: "لم أكن أرغب في تغيير ديمبيلي، لكنه كان يعاني من تقلص عضلي، وأشار إلى مقاعد البدلاء".



وأضاف المدرب الإسباني: "لم أرغب في تفاقم آلامه، لذا قررت استبداله".



وتابع في سياق آخر: "سعداء بعودة نونو مينديس، بالتأكيد يفتقد اللياقة البدنية، لكنه سيكون على ما يرام، وسيستعيد لياقته".



ويعد عثمان ديمبلي من الركائز الأساسية في الهجوم الباريسي، بينما عاد نونو مينديس للملاعب بعد غياب طويل دام 10 أشهر، بسبب إصابة في الأوتار العضلية.



ويستعد بي إس جي لاختبارين صعبين خارج ملعبه، أمام موناكو الجمعة المقبل في الدوري الفرنسي، وضد ريال سوسيداد لحساب إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم 5 مارس آذار المقبل.



وكان الفريق الباريسي قد فاز ذهابا على نظيره الباسكي (2-0)، في ملعب حديقة الأمراء.

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