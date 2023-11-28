إنريكي يجهز مفاجأة لشقيق مبابي قبل موقعة نيوكاسل

الوكيل الإخباري - يجهز لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، مفاجأة بشأن قائمة الفريق، التي ستخوض مواجهة نيوكاسل، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ذكرت شبكة "RMC" سبورت الفرنسية أن إنريكي، سيضم لاعب الوسط الشاب، إيثان مبابي، لقائمة الفريق لأول مرة في دوري الأبطال.



أضافت أن هذا القرار، سيكون بمثابة هدية مبكرة لإيثان مبابي، الذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع عشر، في 29 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وأشارت إلى أن الشقيق الأصغر لكيليان مبابي، نجم الفريق وهدافه التاريخي، سوف يستفيد من غياب الثنائي وارن زاير إيمري، وشير ندور.



كما أوضحت أن زاير إيمري سيغيب لنهاية العام الجاري بسبب إصابة في كاحل القدم اليمنى، بينما لم يضم إنريكي، اللاعب الإيطالي، ندور، للقائمة الأوروبية.



وأكدت الشبكة الفرنسية أيضا أن إيثان مبابي تواجد في قائمة الفريق 3 مرات هذا الموسم أمام نيس وريمس وبريست، في الدوري الفرنسي.



وختمت بأن إيثان لم يشارك لدقيقة واحدة، علما بأن تعاقده مع بي إس جي، ينتهي في يونيو/حزيران 2024، مثل شقيقه الأكبر، كيليان مبابي.

اضافة اعلان

ملاعب