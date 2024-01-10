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الأربعاء، 10-01-2024 03:21 م

إنريكي يخطط لضرب دفاع مورينيو

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الوكيل الإخباري - حدد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان خيارا صعبا، لتعزيز دفاع الفريق بصفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الجاري.

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن بي إس جي يستهدف التعاقد مع دييجو يورينتي مدافع روما المعار من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وأضافت أن حسم هذه الصفقة لن يكون أمرا سهلا لكون يورينتي من الركائز الأساسية لروما، حيث أشركه جوزيه مورينيو مدرب الفريق في 23 مباراة منذ بداية الموسم الجاري في مختلف البطولات.

وأوضحت أن دييجو يورينتي (30 عاما) يعد سادس أكثر لاعبي روما مشاركة في المباريات تحت قيادة مورينيو.

ولفتت إلى أن اللاعب الإسباني خاض 10 مباريات دولية بقميص منتخب بلاده، وسبق أن عمل تحت قيادة لويس إنريكي عندما كان مدربا للماتادور.
 
وختمت ليكيب تقريرها بأن الإدارة الباريسية تتمتع بعلاقات جيدة مع مسؤولي روما والنادي الإنجليزي علما بأن يورينتي ينتهي تعاقده في صيف 2026 ولكن لم يتم حسم المفاوضات بعد.

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