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السبت، 15-07-2023 04:26 م

إنريكي يدفع باريس لضم بونو

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الوكيل الإخباري -  لا يزال إشبيلية ينتظر صفقة بيع كبيرة لأحد لاعبيه، من أجل السماح له بالتحرك في سوق الانتقالات، وقد يتعلق الأمر بالحارس المغربي ياسين بونو.

وأشارت شبكة "RMC" الفرنسية إلى تواصل باريس سان جيرمان مع حارس إشبيلية الذي يقضى عطلته في الوقت الراهن، حيث يرغب الفريق الفرنسي في التعاقد مع حارس يملك الخبرة لمنافسة جيانلويجي دوناروما.

ويرغب لويس إنريكي، مدرب باريس، في توافر بعض السمات الخاصة في الحراس المتواجدين في فريقه، أولها القدرة على اللعب بالقدم للمساهمة في البناء، ويملك بونو خبرة كبيرة في ذلك.

كما أن تتويج بونو بجائزة زامورا منذ عام رفقة إشبيلية، وتألقه اللافت في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، يمثلان مرجعا جيدا لباريس الراغب في التحرك لضمه.

وينتظر إشبيلية وصول عرض مهم لصاحب ال32 عاما، خاصة أن عقده الحالي مع الفريق يمتد حتى 2025.

بدورها، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى رغبة بونو في القيام بقفزة رياضية، ويفضل خيار الانتقال لبايرن ميونخ وتوتنهام، كما أنه سيرحب أيضا بالانتقال لباريس سان جيرمان، حتى لو كان سيلعب نظريا دور البديل.

وختمت: "باريس يفكر في التحرك لضمه مقابل 15 مليون يورو، إلا أن إشبيلية لا يرغب في الجلوس للتفاوض على أقل من 20 مليون يورو".

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