إنريكي يطلب الاجتماع مع مبابي

الوكيل الإخباري - رد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بشكل حاسم على طلب لويس إنريكي المدرب المحتمل للفريق الباريسي، هذا الصيف.



وأوضحت مجموعة تقارير، أن سان جيرمان على أعتاب إقالة كريستوف جالتيه، والتعاقد رسميا مع لويس إنريكي.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن إدارة باريس أبلغت إنريكي بأن مصير مبابي لا يزال غامضا، ولذلك طلب المدرب الإسباني، الاجتماع مع النجم الفرنسي.



وأشارت إلى أن لويس إنريكي يريد أن يعرف اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في الموسم المقبل.



وعندما أبلغ باريس، مبابي بطلب إنريكي، رد اللاعب "يمكننا أن نتحدث عما يريده، لكن فكرتي هي نفسها، لن تتغير بحديث مدته 10 دقائق".



وكان مبابي قد أبلغ مسئولي باريس سان جيرمان بشكل رسمي، بأنه لن يجدد عقده في حديقة الأمراء حتى 2025.



وزعمت تقارير بأن مبابي يرحب بالرحيل عن سان جيرمان هذا الصيف، إذا منحه النادي الفرنسي، نسبة من مكافآته الخاصة بالموسم الجديد.

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