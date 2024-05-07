إنريكي يعلن قائمة باريس لمواجهة دورتموند

الوكيل الإخباري - أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه بوروسيا دورتموند، المقررة اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.



وخسر باريس موقعة الذهاب بنتيجة (1-0)، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".



وغاب عن القائمة النجم الفرنسي لوكاس هيرنانديز، بسبب الإصابة، بينما شملت 23 لاعبا، وهم:



"كيلور نافاس، حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، فابيان رويز، راموس، ديمبلي، أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج، مواني، نونو مينديز، موكيلي، سولير، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، زاجي، دوناروما، أرناو تيناس".



وكان باريس سان جيرمان قد صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب تفوقه على برشلونة في ربع النهائي.

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