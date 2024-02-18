إنريكي يفسر قراره المباغت بشأن مبابي

الوكيل الإخباري - نفى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان وجود أي خلافات بينه وبين كيليان مبابي نجم الفريق.



وصرح إنريكي عبر قناة كانال بلس مساء السبت "علاقتي جيدة بمبابي، ونتواصل بشكل مميز، ولا توجد مشكلة بيننا".



وفسر المدرب الإسباني قراره بوضع مبابي على مقاعد البدلاء، خلال الفوز على نانت بهدفين في الدوري، قائلا "الأمر بسيط ولكن يصعب شرحه".



وأوضح "كنا بحاجة للاحتفاظ بطاقة بعض اللاعبين بعد خوض مباراة قوية في دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي".



وأشار المدير الفني لسان جيرمان "قررت منح الفرصة لعدد من اللاعبين الآخرين، لدينا طموحات كبيرة تتطلب جاهزية الجميع".



وأكد "واجهنا صعوبة كبيرة لأن نانت قدم مباراة دفاعية جيدة".



وبسؤاله عن تأثر حالة اللاعبين واستعدادهم لمباراة نانت، بالضجة المثارة حول رحيل مبابي، أجاب إنريكي بلا ترد "لا".



وأتم لويس إنريكي تصريحاته "لقد حققنا انتصارا مهما، والأهم أن جماهيرنا تشعر بأن جميع اللاعبين في أفضل جاهزية".

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة