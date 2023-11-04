إنريكي يكشف سر ثنائية حكيمي وديمبلي

الوكيل الإخباري - أشاد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بتوهج الثنائي أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي، في الفوز على مونبيلييه (3-0)، أمس الجمعة، في بطولة الدوري.



قال إنريكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لو باريزيان": "تعليماتي للثنائي، لا تختلف عن باقي اللاعبين، حيث الركض في جميع الاتجاهات واستغلال المساحات، فالإمكانيات الهجومية لهما لا تقبل الشك، وهما ينسجمان بشكل مميز يوما بعد يوم".



وكان الفريق الباريسي قد سجل أهدافه الثلاثة بتمريرتين حاسمتين من حكيمي، وأخرى من ديمبلي.



وأشار المدرب الإسباني: "توالي الانتصارات هدف يسعى له كل مدرب، فالنتائج الجيدة تولد الثقة، وتقنع الجماهير أكثر بقدرات الفريق".



وأكد: "سعيد بأداء الفريق أمام مونبيلييه، الذي وصفه بأنه أفضل فريق زار ملعب حديقة الأمراء هذا الموسم، لصعوبة استخلاص الكرة منه أو إيجاد مساحات في خط دفاعه".



وأوضح مدرب "بي إس جي" للصحيفة الفرنسية: "لو تباطأنا أمامهم في الشوط الثاني، لكانت الأمور قد ازدادت تعقيدا".



ولم ينس لويس إنريكي دعم المهاجم راندال كولو مواني، مشيرا إلى أنه كان حاسما، ويجيد مهام جميع مراكز الخط الأمامي سواء في العمق أو الأطراف.



وأتم: "أما لي كانج إن فهو صفقة رائعة، إنه لاعب ممتع، ولا يفقد الكرة بسهولة، ويضغط ويسجل الأهداف، وجائع لتحقيق شيء مع الفريق، وهذا أمر مهم لتطوير أي لاعب".

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