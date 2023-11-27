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الإثنين، 27-11-2023 02:14 م

إنزاجي: حدث ما توقعناه من يوفنتوس بالديربي

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الوكيل الإخباري - أكد سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، أن فريقه نجح في انتزاع نقطة ثمينة من يوفنتوس، بالرغم من صعوبة التسجيل في شباك المنافس بعد تقدمه.

كان يوفنتوس قد تقدم بهدف في الدقيقة 27، لكن إنتر عاد سريعا في النتيجة بعد 6 دقائق ليسجل التعادل وينتهي اللقاء (1-1) بالجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "بالنظر لكيفية حدوث ذلك، فإننا حصلنا على هذه النقطة، من الصعب للغاية التسجيل ضد يوفنتوس خاصة عندما يأخذ زمام المبادرة".

وأضاف: "كان ينبغي أن نقدم أداء أفضل لحظة هدف يوفنتوس وأن نقترب من فلاهوفيتش أكثر".

وتابع: "الفريق حافظ على تركيزه وسجلنا هدف التعادل الرائع، لم نصنع الكثير بالشوط الثاني لكن أمام يوفنتوس القوي حصلنا على نقطة التعادل، أردنا القدوم إلى هنا والفوز، وبالنظر لكيفية سير الأمور، فإن النقطة تعتبر إيجابية".

وواصل: "لقد فعل الفريق ما كان عليه القيام به، كانت لدينا مباراة مشابهة جدا لهذه في الموسم الماضي، حيث صنعنا 4 أو 5 فرص واضحة ثم انتهى الأمر بنا بالخسارة، جئنا لتورينو بهدف السيطرة على الكرة".

وختم: "كنا نتوقع أن يتراجع يوفنتوس ويلعب على المرتدات وهو ما حدث، كنا نعلم أنه يمكننا اللعب بمخيتريان وباريلا بين الخطوط لكن الأمر كان صعبا". 

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