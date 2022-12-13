إنزاجي يدعم رونالدو بعد أنباء الاعتزال

الوكيل الإخباري - أظهر الأسطورة الإيطالي فيليبو إنزاجي، دعمه لنظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل الأنباء التي تتردد بشأن احتمالية اعتزاله كرة القدم.



وانهمر كريستيانو رونالدو في البكاء، عقب توديع منتخب بلاده البرتغالي، منافسات بطولة كأس العالم، من ربع النهائي عقب الهزيمة أمام المغرب بهدف دون رد.



وقال إنزاجي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا "من الصعب علينا التوقف عن لعب كرة القدم، ومن الصعب أيضًا تقبل ذلك الشعور، خاصة وأنك لا تعرف ماذا ينتظرك بعد ذلك".



وأضاف "بسبب ما يدور في رأسك، يكون من الصعب على المدرب، التعامل معك، كنت سأتوقف عند 39 عامًا، لكن بعض اللاعبين يستحقون نهاية مسيرتهم بمستويات عالية".



يذكر أن رونالدو فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ولم يوقع لصالح فريق آخر حتى الآن.



وأشارت بعض التقارير إلى أن كريستيانو رونالدو يدرس قرار اعتزال كرة القدم.

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