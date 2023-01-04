إنفانتينو يرد على الهجوم ضده بسبب صورة بجوار نعش بيليه

الوكيل الإخباري - تعرض السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا، لحملة هجوم شديدة بسبب التقاطه صورة "سيلفي" بجوار نعش الأسطورة الراحل بيليه.



وشارك إنفانتينو في عزاء الأسطورة الذي فارق الحياة يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



وقام المشجعون بالوقوف في طابور زاد طوله عن كيلو متر لتوديع الملك البرازيلي في مشهد تاريخي لا يمكن نسيانه.



ولكن إنفانتينو تسبب في حالة من الجدل، بعدما شوهد وهو يبتسم بجوار نعش بيليه خلال التقاطه لصورة "سيلفي" مع ليما زميل بيليه السابق في فريق سانتوس.



ورد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذا الهجوم برسالة عبر موقع "إنستغرام" قال فيها: "أشعر بالفزع بعد معرفتي بالانتقادات التي تعرضت لها بسبب هذه الصور، أود أن أوضح الأمر، بأنني كان لي الشرف بطلب بعض الزملاء وأفراد عائلة بيليه بالتقاط صورة معي ومن الواضح أنني وافقت على الفور".



وأضاف: "بالنسبة للسيلفي على وجه التحديد، فإن زملاء بيليه طلبوا التقاط صورة جماعية لنا لكنهم لم يعرفوا كيفية القيام بذلك، لذلك أخذت هاتف أحدهم والتقطت الصورة".



وفي نهاية حديثه أعرب إنفانتينو عن عدم ممانعته للتعرض لأي انتقادات لاذعة في سبيل تقديم المساعدة إلى زملاء بيليه الذين ساهموا في كتابة صفحات أسطورية لكرة القدم.

اضافة اعلان

ملاعب