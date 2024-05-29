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الأربعاء، 29-05-2024 03:05 م

إنفانتينو يوجه رسالة لرونالدو بعد إنجازه التاريخي في الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو رسالة تهنئة إلى قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إنجازه التاريخي في الدوري السعودي.

وأنهى رونالدو موسمه (الكامل) الأول في الدوري السعودي في صدارة قائمة الهدافين برصيد 35 هدفا.

وهذا هو أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009، وتجاوز "الدون" الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله (34 هدفا) في موسم 2018-2019 بقميص النصر.

وأصبح رونالدو أيضا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في أربعة دوريات مختلفة بعد أن توج هدافا مع ريال مدريد الإسباني في العديد من المناسبات، ويوفنتوس الإيطالي، وكذلك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرا نادي النصر السعودي.

ونشر رئيس "الفيفا" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة له رفقة رونالدو حاملا قميص النصر، وعلق قائلا: "تهانينا لكريستيانو على تحطيم الرقم القياسي في الدوري السعودي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد".

وأضاف: "لقد حقق الآن هذا التميز المذهل في أربع دول مختلفة خلال مسيرته المظفرة مع الأندية! إنجاز رائع حقا!".

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