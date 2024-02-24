السبت 24-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 24-02-2024 02:40 م

إياب الدوري الأردني ينطلق السبت

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الوكيل الإخباري - تنطلق السبت 24 شباط، منافسات الأسبوع الثاني عشر، والأول من مرحلة إياب الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.

ويلتقي معان مع الجليل عند الخامسة عصر السبت على ستاد الأمير محمد، قبل أن يستقبل شباب الأردن نظيره الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان. 

ويستقبل سحاب ضيفه شباب العقبة عند الخامسة عصر الأحد على ملعب البترا.

ويواجه الأهلي ضيفه الوحدات عند الخامسة عصر الاثنين على ستاد عمان، وبذات التوقيت يلتقي الرمثا مع مغير السرحان على ستاد الحسن، فيما يحل الفيصلي ضيفاً على السلط عند السابعة والنصف مساء على ملعب السلط.

ولحساب المباريات المؤجلة من الأسبوع الخامس، تعادل الفيصلي مع شباب العقبة دون أهداف.

وتغلب الحسين على ضيفه الوحدات 2-1، عن طريق محمود مرضي د.11 و فيرناندو ناثان د.90+13، فيما أحرز محمد أبو رزق د.54 هدف الوحدات الوحيد.

وضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الثامن، فاز الوحدات على الرمثا بثلاثة أهداف نظيفة من توقيع محمد أبو رزق د.1 و مهند أبو طه د.(78 و 82).

وتفوق الفيصلي على مستضيفه مغير السرحان 2-0، الهدف الأول جاء عن طريق لاعب أصحاب الأرض كريم أبو سعيد بالخطأ في مرمى فريقه د. 42، فيما سجل عارف الحاج الثاني د.45+5.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 31 نقطة، يليه الوحدات 26، الفيصلي 24، الرمثا 16، وشباب العقبة 14، شباب الأردن ومعان 13، مغير السرحان 11، السلط 10، الأهلي والجليل وسحاب 8.

** الطواقم التحكيمية

فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الثاني عشر:

مباراة معان والجليل

الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، فايز حسن، وأدهم مخادمة رابعا.

مباراة شباب الأردن والحسين

الحكام: محمود صبيح للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، معتز الفراية، ومروان إسماعيل رابعا.

مباراة سحاب وشباب العقبة

الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، سفيان الطاهات، قيس غوانمة رابعا.

مباراة الأهلي والوحدات

الحكام: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، مراد الذيبة، وإبراهيم سمارة رابعا.

مباراة الرمثا ومغير السرحان

الحكام: عمر المعاني للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، قصي الشمايلة، وصدام عمارة رابعا.

مباراة السلط والفيصلي

الحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، أيمن عبيدات، ووسيم طبيشات رابعا.

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