إيتو يتوقع تأهل الكاميرون والمغرب لنهائي مونديال قطر

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ذهب أسطورة كرة القدم الكاميرونية، صامويل إيتو، بعيدا في توقعاته لأداء منتخب بلاده في مونديال قطر، مؤكدا أن منتخب "الأسود غير المروضة" سيصبح أول منتخب إفريقي يحصد لقب المونديال.وأضاف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في حوار مع موقع "Qatar2022.qa"، أنه ما من شيء سيعادل فرحته بمشاهدة منتخب بلاده وهو يرفع كأس العالم في استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر (موعد نهائي مونديال قطر) وقال: "يومها سيتحول الحلم إلى حقيقة، فالفوز بالألقاب حلم لأي لاعب. وبصفتي رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ستغمرني سعادة لا توصف بتتويج منتخب بلادي ببطولة كأس العالم".ولم تقتصر توقعات إيتو المتفائلة على منتخب الكاميرون فقط، بل وشملت جميع المنتخبات الإفريقية الخمسة المشاركة في المونديال القطري (المغرب، الكاميرون، تونس، السنغال، غانا)، حيث توقع تأهل المغرب للنهائي لمواجهة الكاميرون، ووصول جميع المنتخبات الإفريقية الخمسة إلى دور الستة عشر، وتصدر الكاميرون والمغرب والسنغال لمجموعاتها في البطولة.وتابع سفير مونديال "قطر 2022": "المنتخبات الإفريقية تمتلك ما يؤهلها لأداء نتائج جيدة في كأس العالم، ولكننا حتى الآن لم نقدم أفضل ما لدينا خلال مشاركاتنا في المونديال. لقد تعلمنا من البطولات السابقة، وخبراتنا تزداد مع كل مشاركة، وأعتقد أن الأداء المشرف لم يعد يكفي. نحن الآن جاهزون للتتويج".ورسم النجم الكاميروني، الذي شارك في أربع نسخ من كأس العالم، خريطة وصول المنتخبين الكاميروني والمغربي إلى المباراة النهائية، متوقعا أن تتخطى الكاميرون عقبة بلجيكا في ربع النهائي وأن تطيح بالسنغال، حاملة لقب كأس الأمم الإفريقية، في نصف النهائي، على أن يمر المغرب عبر إسبانيا في دور الستة عشر، ويضع حدا لمغامرة البرتغال في ربع النهائي، قبل أن يقضي على آمال منتخب فرنسا، حامل لقب المونديال، في الدور نصف النهائي، ليصعد إلى النهائي المرتقب لمواجهة نظيره الكاميروني في نهائي إفريقي خالص.وحول توقعاته لمنتخب الدولة المستضيفة، قال إيتو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في إفريقيا برقم قياسي أربع مرات، إن المنتخب القطري سيتجاوز دور المجموعات، وسيحقق مفاجأة كبرى بإقصاء المنتخب الإنجليزي في دور الستة عشر، وبلوغ دور الثمانية.