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الخميس، 16-05-2024 03:41 م

إيرادات باريس من أولمبياد 2024

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الوكيل الإخباري - يتوقع أن تمنح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" دفعة اقتصادية بقيمة تتراوح بين 6,7 و11 مليار يورو، بحسب دراسة أجرتها الجهات المنظمة لدورة الألعاب.

وتم نشر تقرير على موقع اللجنة الأولمبية الدولية، أصدره "مركز القانون والاقتصاد الرياضي" (Centre de Droit et d'Economie du Sport)، ومقره في باريس، أشار إلى أن الإطار الزمني للتوقعات الممتد لمدة 17 عاما تشمل مرحلة التخطيط حتى نهاية فترة "الإرث" -أي المكاسب الطويلة الأجل- في 2034.

وخلال الألعاب، من المتوقع أن يزور باريس ما بين 2.3 و3.1 مليون سائح للمشاركة في المسابقة، حوالي 64 % منهم فرنسيون، وبحسب هيئة السياحة في باريس، فإن السياح الذين سيأتون إلى العاصمة خلال الألعاب سينفقون نحو 2.6 مليار يورو إجمالا.

ويبلغ التمويل الحكومي لدورة الألعاب الأولمبية 2024 ثلاثة مليارات يورو ويغطي بشكل أساسي المشاريع التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات طويلة المدى للمجتمعات المحلية، وتشير التقديرات إلى أنه مقابل كل يورو من الإنفاق الحكومي هناك 3 يورو من الربح الاقتصادي.

وتعد دورة باريس اختبارا حاسما للجنة الأولمبية الدولية والجهود التي تبذلها لجعل عملية تقديم عروض استضافة دورة الألعاب أكثر سلاسة وأقل تنافسية، ما سيترك أثرا إيجابيا على الدول المضيفة.

بعد عقود من الانتقادات بسبب تجاوز مدن، مثل أثينا وريو دي جانيرو، الموازنة المقررة وإثقال حكوماتها بالديون، سعت اللجنة إلى اختيار المدن المضيفة بناء على الحوار بدلا من المنافسة، لتقديم دورة ألعاب أولمبية أقل تكلفة وأكثر استدامة، في الوقت نفسه.

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