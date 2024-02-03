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السبت، 03-02-2024 04:36 م

إيران تقابل اليابان في موقعة نارية بربع نهائي كأس آسيا

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الوكيل الإخباري - تقام في الثانية والنصف من ظهر اليوم، مباراة إيران ضد اليابان في دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الاسيوية المقامة حاليا في قطر، في واحدة من اصعب المباريات علي المنتخبين في مشوارهما بالبطولة نظرا لما يمتلكان من لاعبين مميزين ، بالإضافة للمستوى المميز الذي يقدمه منتخبي ايران واليابان في البطولة.

تأهل منتخب إيران الى الدور ربع النهائي بعدما حقق 3 انتصارات في دور المجموعات، حيث تغلب علي فلسطين بنتيجة 4/1 ، وهونج كونج بهدف نظيف، والامارات بنتيجة 2/1، فيما تخطى في دور الـ 16 المنتخب السوري الحصان الأسود للبطولة بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

أما منتخب اليابان احد المرشحين بقوة للقب هذه النسخة فقد تأهل للدور ربع النهائي بعدما حقق انتصارين امام كل من فيتنام 4/2 ، واندونيسيا 3/1 فيما خسر امام العراق بنتيجة 2/1، وتغلب في دور الـ 16 علي منتخب البحرين بنتيجة 3/1.

كما تحظى مباراة اليوم بمواجهة من نوع خاص وتحدي مميز بين الثنائي اويدا مهاجم منتخب اليابان صاحب الـ 4 اهداف في البطولة ، ومهدري طارمي لاعب ايران صاحب الـ 3 اهداف حيث يتنافسان على لقب هداف البطولة .

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