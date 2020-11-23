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الإثنين، 23-11-2020 03:16 م

إيسكو يكذب زيدان.. ويفجر قنبلة في ريال مدريد!

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الوكيل الإخباري _ يبدو أن أزمات الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، لم تتوقف عند حد تحقيق نتائج غير مقبولة، أو تقديم مستويات سيئة، بل تطور الأمر بحسب ما كشفته آخر المستجدات الصحفية، التي ركزت على أنباء رحيل إيسكو عن العاصمة الإسبانية قريبًا.

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وإيسكو البالغ من العمر 28 عامًا، ربطت التقارير الصحفية اسمه بمغادرة ملعب سانتياجو برنابيو، حيث أنه يطلب الرحيل سريعًا، من أجل استعادة توازنه، والحصول على عدد دقائق أكثر، في ظل اقتراب منافسات كأس الأمم الأوروبية 2021، إذ يأمل اللحاق بقائمة منتخب إسبانيا.


التقارير السابقة ألمحت إلى أنه يود تكرار تجربة زميله السابق، الكولومبي خاميس رودريجيز، باللعب لصالح إيفرتون، خاصة أن المدير الفني كارلو أنشيلوتي، هو من يتولى تدريب العملاق الإنجليزي.

وفي آخر مؤتمر صحفي ظهر خلاله المدير الفني زين الدين زيدان، أكد أن إيسكو لم يطلب الرحيل، كما راهن على بقائه في مدريد.


المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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