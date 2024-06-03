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الإثنين، 03-06-2024 03:33 م

إيطاليا تتلقى ضربة قوية قبل يورو 2024

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الوكيل الإخباري - تلقى لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، ضربة قبل إنطلاق منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتستضيف ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

وتتواجد إيطاليا في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات كرواتيا، إسبانيا وألبانيا.

وتعرض المدافع جورجيو سكالفيني إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه أتالانتا أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي.

والتقى فيورنتينا وأتالانتا في مباراة مؤجلة من الجولة 29 للدوري الإيطالي، انتهت بفوز الأول بثلاثية لهدفين.

وخلال المباراة تعرض سكالفيني لإصابة في الركبة، حيث حاول اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الحصول على الكرة من الجهة اليمنى لكنه سقط فجأة على الأرض متألمًا من قوة الإصابة.

لم يتمكن سكالفيني من استكمال المباراة وتم استبداله في الدقائق الأخيرة للمواجهة، وبدا متأثرًا بالإصابة.

وأكدت "DAZN" أن سكالفيني كاد أن يبكي، وكان يحتاج لمساعدة أطباء أتالانتا للوصول إلى نفق الملعب.

ووفقًا للتقرير، سكالفيني يعاني من التواء في الركبة وسيخضع لفحوصات طبية في وقت لاحق لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة الغياب.

وأكد الصحفي فابريزو رومانو أن سكالفيني أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيغيب عن يورو 2024، ومن المتوقع أن يعود في يناير المقبل.

يذكر أنه تم إدراج سكالفيني في القائمة الأولية المكونة من 30 لاعبًا لمنتخب إيطاليا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا 2024، وبعد إصابته لن يتواجد بالبطولة.

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